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الأحد، 20-12-2020 05:48 ص

تطورات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تشكيل حكومة جديدة وفق اتفاق الرياض الموقع العام الماضي بوساطة سعودية.

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وقال هادي إن الحكومة الجديدة تتكون من أربع وعشرين حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب بناء على الاتفاق.

 

وبحسب التشكيلة المعلنة، سيحتفظ معين عبد الملك بمنصب رئيس الوزراء.

 

هذا وقد تعهد الأخير بالعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في مناطق سيطرة الحكومة، والبناء على وحدة الصف الوطني وتوحيد القرار العسكري والأمني. وأعرب عبد الملك عن أمله في أن تدعم القوى السياسية والمجتمعية اليمنية برنامج حكومته.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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