تطورات جديدة في أزمة سد النهضة

الوكيل الاخباري - تعثرت جولة المفاوضات الجديدة بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة في مهدها هذه المرة، بعد أن أصر السودان على موقفه المطالب بتغيير منهجية التفاوض السابقة، وتمسك بعدم مواصلة التفاوض في غياب دور للخبراء في المفاوضات.

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وطالب السودان بالعودة للاتحاد الأفريقي لاعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسياً لاستكمالها وصولاً إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف.



وشدد وزير الري السوداني ياسر عباس عقب اجتماع عقد ضم وزارتي الخارجية والري من البلدان الثلاثة، على موقف بلاده الرافض لاستمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية على حد قوله.

المصدر - البيان



