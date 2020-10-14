الأربعاء 14-10-2020
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الأربعاء، 14-10-2020 03:07 ص

تطورات جديدة في قضية تفجير مرفأ بيروت

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الوكيل الاخباري - قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط نحو 200 قتيل، ووقوع أضرار بمليارات الدولارات.

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ويسود اعتقاد قوي لدى وكالات حكومية أمريكية وأوروبية أخرى تتابع عن كثب التحقيقات، بأن الانفجار كان عرضيا.

وقالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي : "لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج القاطع"، وأشارت إلى بيان قال فيه مكتب التحقيقات في وقت سابق إنه "سيقدم لشركائنا اللبنانيين المساعدة في التحقيق".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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