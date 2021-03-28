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الأحد، 28-03-2021 03:41 م

تطور إيجابي جديد في أزمة قناة السويس

السفينة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، الأحد، عن تحرك سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر غيفن" قرابة 4 أمتار خلال المحاولة التي أجريت مساء أمس لتعويمها.

وقال ربيع في تصريحات خاصة صحفية، إن الهيئة بالتعاون مع شركة الإنقاذ الهولندية "سميت"، تعمل طوال 24 ساعة خلال عملية إعادة التعويم الجارية، لافتا إلى العمل نصف اليوم بالكراكات والنصف الآخر بالقاطرات، حسب المد والجزر والتيار، وقد أسفرت هذه الجهود عن تحرك السفينة "ببطء شديد".

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وأوضح أن "السفينة تحركت 4 أمتار من المقدمة باتجاه بورسعيد، و4 أمتار من المؤخرة باتجاه السويس".


واعتبر ربيع هذا التحرك الطفيف، تطورا إيجابيا ضمن المساعي المستمرة لتعويم السفينة العملاقة.


وعن تفاصيل المحاولة الجديدة التي ستتبعها هيئة قناة السويس، الأحد، قال المسؤول المصري: "سنعمل اليوم بنفس الأسلوب مرة أخرى. نعمل بالكراكات حاليا لإزالة الرمال في منطقة جنوح السفينة، وبحلول الرابعة عصرا سنستغل المد للعمل بالقاطرات لدفع السفينة البنمية".


وأشار إلى تواجد 14 قاطرة في قناة السويس بمنطقة جنوح السفينة، تعمل منها نحو 12 طبقا للمساحة في عملية شد السفينة العملاقة، مع تواجد قاطرتين احتياطيتين.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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