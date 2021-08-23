تظاهرات احتجاجية في لبنان رفضا لارتفاع أسعار المحروقات

الوكيل الإخباري - تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان اليوم الاثنين؛ رفضا لارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي والمياه.

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وأفادت غرفة التحكم المروري بأن السير توقف على عدد من الاوتوسترادات والطرق الرئيسة ما تسبب بشل الحركة وزحمة سير خانقة، اضطرت معها قوى الجيش لإخلاء الطرق من المحتجين.



واستمرت طوابير السيارات أمام المحطات القليلة التي فتحت أبوابها للتزود بكميات قليلة من الوقود.



وأعلنت المديرة العامة لمنشآت النفط بوزارة الطاقة في بيان "أن الشركات المستوردة للمحروقات لن تفتح اليوم، وعندما ينتهي المخزون في السوق سيفتح باب الاستيراد".



وقالت نقابة أصحاب محطات المحروقات في بيان "إن كثافة طوابير السيارات أمام محطات الوقود ما زالت على حالها منذ الاسبوع الماضي، وان الشركات المستوردة لم تسلم المحروقات اليوم للمحطات لأنها تنتظر صدور آلية الدفع الجديدة من مصرف لبنان، فيما يخص المخزون الموجود في الشركات وايضا البواخر الموجودة في البحر".



واضافت أن "بعض المحطات لديها مخزون، وتوزع البنزين على المواطنين، ولكن قسما كبيرا منها سينفذ لديه المخزون في المساء".



وقالت" سنشهد خلال اسبوع انفراجات تدريجية عندما تبدأ البواخر بالتفريغ، وكذلك الشركات المستوردة بتسليم المخزون للسوق المحلي، فيما أعلنت نقابة موزعي الغاز أنها لا تملك مخزونا من الغاز.

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