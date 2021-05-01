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السبت، 01-05-2021 08:41 م

تظاهرات في فرنسا بمناسبة عيد العمال والشرطة تتدخل - فيديو

روسيا


الوكيل الإخباري - شهدت عدة مدن فرنسية اليوم السبت مسيرات حاشدة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو سنويا.
وبدأت مظاهرة عيد العمال التقليدية بعد الساعة 14.00، من ساحة الجمهورية في باريس.

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وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة الفرنسية وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في العاصمة.


كما قامت الشرطة بصدهم بعد أن بدأوا في إلقاء الزجاجات الحارقة والمفرقعات والألعاب النارية على ضباط إنفاذ القانون.


وحضر المسيرة ممثلون عن النقابات العمالية ومنظمات الشباب، وممثلو الأحزاب الاشتراكية والشيوعية، بالإضافة إلى أنصار حركة "السترات الصفراء" الذين هتفوا بصوت عال "ما زلنا هنا!".


وبحسب وسائل إعلام فرنسية، قام حوالي 5000 شرطي بتأمين المظاهرة.


وفقا للاتحاد العام للعمال (CGT)، من المتوقع خروج حوالي 300 تظاهرة يوم عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا، في ثاني عيد زمن جائحة كورونا، وقالت السلطات الفرنسية، إن نحو 100 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد سيشاركون في الحدث.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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