تعرضت لهجومين.. إصابة سفينة قبالة المخا بأضرار طفيفة

الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت بلاغا عن هجومين على سفينة على بعد 64 ميلاً بحريًا شمال غربي المخا باليمن مما ألحق أضرارا طفيفة بالسفينة.

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وأبلغ ربان السفينة عن وقوع "هجومين، الأول بواسطة طائرة مسيرة انفجرت على مقربة من السفينة مما أدى إلى أضرار طفيفة، والثاني بواسطة زورق مسير انفجر أيضا بالقرب من السفينة".



وقال الربان إن "السفينة وطاقمها بخير".



وذكرت رويترز في وقت سابق من اليوم السبت أن الهيئة تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 83 ميلاً بحريًا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية حدثت في وقت متأخر من أمس الجمعة.









