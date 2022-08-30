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الثلاثاء، 30-08-2022 10:19 ص

تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ 4 صواريخ في العراق

ط


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر إعلامية في بغداد، بإطلاق صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء في أعقاب إطلاق نار واشتباكات متقطعة منذ صباح الثلاثاء.

وأكدت المصادر على وقوع أضرار جرّاء سقوط قذائف على المنطقة الخضراء مصدرها منطقتي الحبيبة والبلديات شرقي بغداد.

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كذلك أشارت المصادر إلى تعرض المنطقة الخضراء ببغداد لقصف بـ4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، واستهداف معسكر الشرف التابع للقوات العراقية في ذات المنطقة بقذائف صاروخية.


وكشفت مصادر طبية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا الإشتباكات في بغداد إلى 23 قتيلا.

 

وكالات


 




 

 


 

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