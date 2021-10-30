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السبت، 30-10-2021 12:12 م

تعرض صحفي أفغاني لإطلاق نار في العاصمة كابول

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الوكيل الاخباري- أصيب صحفي أفغاني بجروح طفيفة، بعدما فتح مسلحان، يركبان دراجة نارية، النار على سيارته اليوم في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

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أصيب صحفي أفغاني بجروح طفيفة، بعدما فتح مسلحان، يركبان دراجة نارية، النار على سيارته اليوم في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

 

وقال نائب المتحدث باسم حركة "طالبان" بلال كريمي، إن الصحفي في إذاعة جمهورية إيران الإسلامية، علي رضا شريفي، نجا من الهجوم، و"نحن نحقق للعثور على الجاني".


ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

ويأتي الهجوم بعد أيام فقط من إعلان هيئة مراقبة إعلامية أفغانية عن أكثر من 30 حالة عنف وتهديدات بالعنف ضد الصحفيين الأفغان خلال الشهرين الماضيين، نحو 90٪ منها ارتكبتها حركة "طالبان".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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