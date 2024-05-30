تعرض معهد بريطاني وشركة أميركية لهجومين منفصلين في بغداد

الوكيل الاخباري- أفاد مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الخميس، أن معهد كامبرج البريطاني التعليمي، وشركة كاتربيلر الأميركية، قد تعرضا إلى هجومين منفصلين، في العاصمة بغداد.

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وأضاف المصدر إن فرع شركة "كاتربيلر" الأميركية والمختصة بالمعدات الثقيلة، في منطقة الجادرية غربي العاصمة العراقية تم استهدافه بعبوة ناسفة، مضيفًا أن معهد كامبرج البريطاني هو الآخر قد تعرض لعبوة ناسفة، بالتزامن مع الهجوم الأول، في شارع فلسطين شرقي العاصمة.



وأوضح المصدر ان الهجومين قد تسببا بحدوث أضرار مادية في المبنيين المستهدفين، ومن دون أضرار بشرية، لافتًا الى انتشار مكثف للشرطة العراقية بمناطق الانفجار، فضلا عن أماكن الوكالات العالمية للحيلولة دون استهدافها.