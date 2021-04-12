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الإثنين، 12-04-2021 11:14 ص

تعرفوا إلى الدول الأطول والأقصر صياما في رمضان 2021

رمضان


الوكيل الإخباري - تختلف مواقيت الدول باختلاف مواقعها، وتستعد لصيام شهر رمضان المبارك بعد أيام قليلة يحل فيها وسط تفشي جائحة كورونا وإجراءات مشددة لمواجهة تفشي الوباء.

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وبحسب اختلاف خطوط العرض والبعد عن خط الاستواء تختلف ساعات الصيام من دولة لأخرى، إذ أن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية يطول فيها الصيام، بينما ينخفض كلما توجهنا جنوباً.


فيما يلي الدول الأطول والأقصر صياماً في رمضان هذا العام، وفق ما نشره موقع فوربس.


أطول عدد ساعات الصيام
-تتراوح ساعات الصيام في شهر رمضان للعام 2021 بين نحو 13 و16 ساعة خلال اليوم في الدول العربية.
-تأتي أطول عدد ساعات الصيام هذا العام من نصيب دول المغرب العربي الجزائر وتونس، حيث تصل إلى 14 ساعة و 39 دقيقة في أول أيام شهر رمضان، و 15 ساعة و 50 دقيقة في آخر أيام الشهر.
-جاءت أقل عدد ساعات الصيام من نصيب جزر القمر، حيث تصل عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان إلى 13 ساعة و12 دقيقة، أما في آخر أيام الشهر ستصل إلى 12 ساعة و 59 دقيقة.
-يُعد أول أيام شهر رمضان هو الأقصر في عدد ساعات الصيام وآخر يوم هو الأطول في كل الدول العربية باستثناء جزر القمر، يحدث العكس تماما نظراً لموقعها القريب من الجزء الجنوبي للكرة الأرضية حيث يقصر النهار خلال فصل الصيف.


ساعات الصيام في دول الخليج (الفارسي)
-سيقضي الصائمون في الكويت 14 ساعة و17 دقيقة في أول يوم، و15 ساعة و19 دقيقة في آخر يوم. وفي مسقط عمان 14 ساعة و1 دقيقة في أول يوم، و14 ساعة و41 دقيقة في آخر يوم.
-يمكن للصائمين في الرياض الاستفادة من صيام قصير نسبيًا، 14 ساعة في أول أيام رمضان، و14 ساعة و42 دقيقة في آخر يوم. أما في مكة 13 ساعة و51 دقيقة في أول يوم، و14 ساعة و7 دقائق في آخر يوم.
-ستصوم أبوظبي في دولة الإمارات 14 ساعة و2 دقيقة في أول يوم، و14 ساعة و44 دقيقة في آخر يوم. ودبي ستصوم 14 ساعة و 5 دقائق في أول يوم من رمضان.
-سيبلغ عدد ساعات الصيام في قطر 14 ساعة و6 دقائق في أول يوم، و14 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم. أما في البحرين 14 ساعة و9 دقائق في أول يوم، و14 ساعة و54 دقيقة في آخر يوم.
وفي صنعاء اليمن 13 ساعة و40 دقيقة في أول يوم، و14 ساعة و6 دقائق في آخر يوم.


باقي الدول العربية
-يقضي الصائمون في الأردن 14 ساعة و23 دقيقة صوماً في أول أيام رمضان، و15 ساعة و20 دقيقة في آخر أيام الشهر.
أما في سوريا سيصومون 14 ساعة و28 دقيقة في أول يوم، و 15 ساعة و30 دقيقة في آخر يوم.
-سيصل عدد الساعات في القدس بفلسطين 14 ساعة و23 دقيقة في أول يوم، و15 ساعة و20 دقيقة في آخر يوم.
-ستتراوح ساعات الصيام في لبنان بين 14 ساعة و29 دقيقة في أول يوم، و15 و32 دقيقة في آخر يوم. و في العراق سيقضي الصائمون 14 ساعة و27 دقيقة في أول يوم، و15 ساعة و12 دقيقة في آخر يوم.
-ستأتي ساعات الصيام في مصر 14 ساعة و20 دقيقة في أول يوم، و15 ساعة و12 دقيقة في آخر يوم.
-يسجل السودان 13 ساعة و45 دقيقة في أول أيام رمضان، و14 ساعة و11 دقيقة في آخر يوم. والصومال 13 ساعة و29 دقيقة في أول يوم، و13 ساعة و38 دقيقة في آخر يوم.
-أما موروني جزر القمر ستصوم 13 ساعة و 12 دقيقة في أول يوم، و12 ساعة و59 دقيقة في آخر يوم.
دول المغرب العربي
-ستصوم الجزائر 14 ساعة و39 دقيقة في أول أيام رمضان، و15 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم. وتونس 14 ساعة و39 دقيقة في أول يوم، و15 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم.
-المغرب ستقضي 14 ساعة و29 دقيقة في أول يوم، و15 ساعة و32 دقيقة في آخر يوم. أما ليبيا 14 ساعة و26 دقيقة في أول يوم، و15 ساعة و 26 دقيقة في آخر يوم.
-موريتانيا ستكون أقل صياماً بعدد 13 ساعة و57 دقيقة في أول يوم، و14 ساعة و 27 دقيقة في آخر يوم.
الأطول والأقصر صياماً في العالم
-حظيت فنلندا بلقب الأطول من حيث عدد ساعات الصيام، إذ بلغت هذا العام 23 ساعة و5 دقائق، تلاها عدد من الدول المجاورة لها مثل السويد والنرويج.


وجاءت روسيا لتسجل 20 ساعة و45 دقيقة.
-اعتبرت الأرجنتين أقصر دولة صياماً في العالم، إذ يبلغ عدد ساعات الصيام 12 ساعة و23 دقيقة، ثم تشيلي 12 ساعة و41 دقيقة، وأستراليا 11 ساعة و59 دقيقة.

 

قناة العالم

 


 




 

 


 

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