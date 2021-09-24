الجمعة 24-09-2021
الوكيل الاخباري

ابوقديس يقرر ترفيع وانهاء خدمات 15 موظفا

السماح للعراقيين المترتبة عليهم رسوم اقامة مغادرة الأردن شريطة التسديد قبل العودة

الأردن الثالث عربيا بعدد إصابات فيروس كورونا

3 قتلى في هجوم مسلح على محكمة هندية

وحدة غسيل الكلى بمستشفى المفرق الحكومي تعاني من قدم بعض أجهزتها

محمود العارضة: أسمينا نفق سجن جلبوع بالطريق إلى القدس

زراعة عجلون: لجنة لتوزيع الحطب على المستفيدين من صندوق المعونة

الحزن يخيم على الرمثا إثر وفاة الوكيل الذيابات دهسا

50 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة بالأقصى وسط إجراءات الاحتلال المشددة

الأمن العام ينعى الوكيل الذيابات إثر وفاته بحادث دهس

الجمعة، 24-09-2021 03:41 م

تعرف إلى الدول الأقوى عالميا وعربيا

جيش


الوكيل الإخباري - نشر موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية تصنيفه لترتيب إجمالي القوى العسكرية العاملة، وقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا تليها كل من روسيا والصين.

اضافة اعلان


ويبين التقرير أن تركيا تأتي في المرتبة 11 عالميا وإيران في المرتبة 14، أما إسرائيل فتأتي في المرتبة 20.


وبالنسبة إلى الدول العربية، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والـ 13 عالميا، والسعودية في المرتبة الثانية عربيا والـ 17 عالميا، والجزائر في المرتبة الثالثة عربيا والـ 27 عالميا.


أما الدول العربية الأخرى التي دخلت التصنيف فهي على التوالي بحسب الترتيب العالمي: الإمارات العربية المتحدة 36، المغرب 53، العراق 57، سوريا 64، ليبيا 70، الكويت 71، عُمان 72، تونس 73، الأردن 74، السودان 77، اليمن 78، قطر 82، البحرين 103، لبنان 116.


وأوضح الموقع أنه يعتمد على أكثر من 50 عاملا فرديا لتحديد درجة مؤشر القوة لدولة معينة مع فئات تتراوح من القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافيا.


وأشار إلى أن الصيغة المستخدمة، تسمح للدول الأصغر والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل تطورا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

3 قتلى في هجوم مسلح على محكمة هندية

مخ

الأمن الروسي يقطع إحدى أكبر قنوات تهريب المخدرات

قطر

قطر: 50 مرشحا إجمالي عدد المنسحبين من انتخابات مجلس الشورى

ع

العراق يدعو فرنسا لدعم أمنه واستقراره

920212274037505606327

العراق: مقتل 7 إرهابيين في عملية أمنية في كركوك

9202122152540397471395

العراق: مقتل شخصين بتفجيرين منفصلين بمحافظة نينوى

أخبار متعلقة
3661865

دعوة أمريكية لخوض معركة التغيّر المناخي

613364cc423604677166414c

العاهل السعودي يعزي الرئيس الأمريكي

61331e874c59b75bf20b3b88

سيناتور روسي يتوقع وقوع أزمة اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة

613299564c59b75bf20b3b34

مركز الأعاصير الأمريكي: لاري يشتد ليتحول إلى إعصار من الفئة الثانية

613270c31e572

بايدن يقول إنه أمر بدراسة نزع السرية عن وثائق تخص هجمات 11 سبتمبر

612fdb69758ad

مسؤول أميركي: أغلب الحلفاء الأفغان لم تشملهم عمليات الإجلاء الجوية