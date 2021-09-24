تعرف إلى الدول الأقوى عالميا وعربيا

الوكيل الإخباري - نشر موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية تصنيفه لترتيب إجمالي القوى العسكرية العاملة، وقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا تليها كل من روسيا والصين.

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ويبين التقرير أن تركيا تأتي في المرتبة 11 عالميا وإيران في المرتبة 14، أما إسرائيل فتأتي في المرتبة 20.



وبالنسبة إلى الدول العربية، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والـ 13 عالميا، والسعودية في المرتبة الثانية عربيا والـ 17 عالميا، والجزائر في المرتبة الثالثة عربيا والـ 27 عالميا.



أما الدول العربية الأخرى التي دخلت التصنيف فهي على التوالي بحسب الترتيب العالمي: الإمارات العربية المتحدة 36، المغرب 53، العراق 57، سوريا 64، ليبيا 70، الكويت 71، عُمان 72، تونس 73، الأردن 74، السودان 77، اليمن 78، قطر 82، البحرين 103، لبنان 116.



وأوضح الموقع أنه يعتمد على أكثر من 50 عاملا فرديا لتحديد درجة مؤشر القوة لدولة معينة مع فئات تتراوح من القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافيا.



وأشار إلى أن الصيغة المستخدمة، تسمح للدول الأصغر والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل تطورا.

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روسيا اليوم