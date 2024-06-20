تعرف على أعلى درجة حرارة تسجلها مكة المكرمة اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، حيث يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

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في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.



وجاءت درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 31، ونسبة الرطوبة 65. أما في المدينة المنورة، فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 47 درجة مئوية، بينما الصغرى 32، ونسبة الرطوبة 55.