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الأحد، 10-04-2022 01:12 م

تعرّف على اشتراطات الحج لعام 2022 من داخل السعودية وخارجها

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الوكيل الإخباري-قررت السلطات السعودية اشتراط تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية للحجاج القادمين من خارجها. 

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وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وفق ما نقلت صحيفة سبق السعودية

وادرجت الوزارة شرط على حجاج الداخل حيث اشترط الحصول على الجرعة الثالثة لمن أراد الحج من داخل ‫السعودية، 
وأشارت الوزارة أنه يجب على الحاج أن يكون محصن، هو من أتم الحصول على ثلاث جرعات من اللقاح، وبالتالي فإن المتقدمين لأداء الحج من المواطنين السعوديين والمقيمين سيكونون ممن استكملوا اللقاح لثلاث جرعات"، وفق ما نقلت صحيفة سبق السعودية


وكانت قد قررت وزارة الحج والعمرة رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية .


وسمحت وزارة الحج والعمرة السعودية للفئة العمرية أقل من (65) عامًا ميلاديًا بالحج هذا العام ، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية .


 




 

 


 

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