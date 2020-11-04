تعرف على النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية

الوكيل الاخباري - أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات إنديانا وكنتاكي ونيوهامبشير.

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ووفقا لاحدث انتائج الأولية حصل ترامب في إنديانا على نحو 30 ألف صوت مقابل 12 ألفًا لبايدن، وفي كينتاكي نحو 10 آلاف صوت مقابل 2.8 ألف لبايدن، بينما حصل ترامب بولاية نيوهامبشير التي بدأت للتو عملية الفرز 16 صوتًا مقابل 10 أصوات لبايدن .



في السياق ذاته، استعاد بايدن، تقدمه على ترامب، في ولاية فلوريدا بعد فرز 43 بالمئة من الأصوات، ليحصل على أصوات 29 صوتاً.



وبعد فرز 43 بالمئة من الأصوات، حصل بايدن على 50.2 بالمئة مقابل 49 بالمئة لترامب، وتشير معظم التوقعات إلى أن ترامب سيحتاج إلى الفوز بولاية فلوريدا لإعادة انتخابه.



وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تشير إلى تقدم بايدن بأغلبية أصوات ولاية فرجينيا.

المصدر - سبوتنك



