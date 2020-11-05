تعرف على الولايات التي فاز بها ترامب و بايدن حتى الان

الوكيل الاخباري - أظهرت نتائج الانتخابات الأميركية التي صدرت حتى الآن فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بأصوات الولايات التالية: إنديانا، فيرجينيا الغربية، ألاباما، كنساس، ميسيسيبي، أوكلاهوما، تينيسي، أركانساس، لويزيانا، نبراسكا، كنتاكي، كارولاينا الجنوبية، ميسوري، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، وايومنغ، فلوريدا، آيداهو، يوتا، أوهايو، أيوا، تكساس، مونتانا.



أما المرشح الديمقراطي جو بايدن ففاز بأصوات الولايات التالية: مقاطعة كولومبيا، ماريلاند، رود أيلاند، نيويورك، فيرمونت، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، ماساشوستس، نيو جيرسي، كولورادو، نيو مكسيكو، نيو هامبشر، أوريغون، كاليفورنيا، ولاية واشنطن، هاواي، مينيسوتا، ماين، فيرجينيا، ويسكونسن، ميشيغان.

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المصدر - اندبندنت عربية



