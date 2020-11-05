الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

الحموري للوكيل : 13 مستشفى تحوي 150 غرفة عناية مركزة و 100 جهاز تنفس لمرضى كورونا

نصائح وارشادات هامة من الدفاع المدني للتعامل مع الامطار الغزيرة

وزير التربية والتعليم للوكيل : الرسوب في المادة لا علاقة له بالدخول الى المنصة

دورات تدريبية متخصصة في الرقابة على الانتخابات

تعليق الدوام بمدرسة المدينة المنورة في الرمثا

إغلاق مبنى وزارة الخارجية بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا

اربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لم يلتزموا بأوامر الدفاع

حريق مستودع في العقبة

عجلون: تحرير 15 مخالفة بحق منشآت ومواطنين خالفوا أوامر الدفاع

الملك يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس الأوروبي




الخميس، 05-11-2020 12:46 ص

تعرف على الولايات التي فاز بها ترامب و بايدن حتى الان

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الوكيل الاخباري - أظهرت نتائج الانتخابات الأميركية التي صدرت حتى الآن فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بأصوات الولايات التالية: إنديانا، فيرجينيا الغربية، ألاباما، كنساس، ميسيسيبي، أوكلاهوما، تينيسي، أركانساس، لويزيانا، نبراسكا، كنتاكي، كارولاينا الجنوبية، ميسوري، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، وايومنغ، فلوريدا، آيداهو، يوتا، أوهايو، أيوا، تكساس، مونتانا.

أما المرشح الديمقراطي جو بايدن ففاز بأصوات الولايات التالية: مقاطعة كولومبيا، ماريلاند، رود أيلاند، نيويورك، فيرمونت، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، ماساشوستس، نيو جيرسي، كولورادو، نيو مكسيكو، نيو هامبشر، أوريغون، كاليفورنيا، ولاية واشنطن، هاواي، مينيسوتا، ماين، فيرجينيا، ويسكونسن، ميشيغان.

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المصدر - اندبندنت عربية


 




 

 


 

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