الخميس 07-04-2022
الوكيل الاخباري

بحث إمكانية مشاركة المكسيك في مهرجان جرش

جولات رقابية على أسواق الأغوار الشمالية وتحرير 5 مخالفات

تعرف على قائمة الأثرياء العرب لعام 2022 - أسماء

الاغوار الشمالية: تحويل شخصين انتهكا حرمة رمضان للمدعي العام

المستقلة للانتخاب: 15 طعنا بنتائج الانتخابات مع انتهاء فترة تقديم الطعون

وزير الأوقاف يسلم وحدة سكنية ومساعدات لأسر في المفرق

لا وفيات بكورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية في الأردن

هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟

تحديث في واتس آب على وشك إحداث تغيير كبير في المحادثات

مفاوضات لشمول المتقاعدين بسلف لشراء احتياجات العيد

الخميس، 07-04-2022 05:27 م

تعرف على قائمة الأثرياء العرب لعام 2022 - أسماء

main_image624eff727866c


الوكيل الإخباري - أصدرت فوربس قائمتها السنوية في نسختها السادسة والثلاثين لأثرياء العالم 2022 والتي تضم 2,668 مليارديرًا، بانخفاض بلغ 87 مليارديرًا مقارنة بالعام الماضي. وشهدت القائمة خروج نحو 329 شخصًا من القائمة، وانضمام 236 مليارديرًا هذا العام.

لم تتغير قائمة الأثرياء العرب في عام 2022 عن قائمة العام الماضي بشكل كبير. شهدت قائمة عام 2022 لأغنى المليارديرات العرب تراجع عددهم من 22 إلى 21 مليارديرًا، وذلك بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر/ كانون الأول 2021. شهد الأثرياء العرب انخفاض ثرواتهم الإجمالية إلى 52.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في العام السابق. فيما لم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي.

حافظ ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، بصافي ثروة قدرها 7.7 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021، ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام، وذلك بعد تراجع سهم شركة أديداس التي يمتلك فيها حصة تبلغ 6%.

اضافة اعلان


وجاء الملياردير يسعد ربراب وعائلته وهو الملياردير الوحيد من الجزائر في المركز الثاني بثروة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار. فيما كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام، بعد أن زادت ثروة كل منهما 700 مليون دولار لتصل إلى 3.2 مليار دولار.


وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عامًا والمالك السابق لمتجر السلع الفاخرة (Harrods).


ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار. ومن بينهم الشقيقين نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل الملياردير رفيق الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.


بينما لدى الإمارات 3 مليارديرات في قائمة عام 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة. ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته. ويمثل قطر كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.


على الصعيد العالمي، لم يشهد مليارديرًا ارتفاعًا في الثروة مثل إيلون ماسك، الذي تصدر قائمة أثرياء العالم لأول مرة على الإطلاق، بصافي ثروة قدرها 219 مليار دولار، بعد أن ارتفع سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية تيسلا 33%. تفوق ماسك على جيف بيزوس، الذي هبط إلى المركز الثاني في القائمة العالمية لأول مرة منذ أربع سنوات، نتيجة لانخفاض في سهم أمازون بلغ 3% وزيادة تبرعاته الخيرية.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Australia-Day-Flag-sml

أستراليا تفرج عن 20 لاجئا بعد 9 سنوات احتجاز

20220311132432136

بولندا تتوقع وصول عدد اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها 7.3 ملايين

60da323842360465374f2bd3

إصابة جنديين أمريكيين بعد هجوم على قاعدة في شرق سوريا

علم_اليونان__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

اليونان.. 10 آلاف شخص يتظاهرون احتجاجا على ارتفاع الأسعار

20180320_1521579509-692548

الجامعة العربية ترحب بقرار الرئيس اليمني تشكيل مجلس قيادة رئاسي

201709300536253625

موسكو تحذر من العواقب الوخيمة اذا اخرجت من مجلس حقوق الإنسان

أخبار متعلقة
1_1

روسيا تسمح بإرسال متطوعين من الشرق الأوسط للقتال في أوكرانيا

1059423618_0_0_3071_1728_1920x0_80_0_0_e8e425c965f9f19dd7a98dd9da741198

عقوبات أمريكية جديدة تزيد الضغط على اقتصاد روسيا

Russia_Ukraine_War_Washington_75251--f0748

لندن تفرض عقوبات على 386 نائبا روسيا

622a102da3a73

بوتين: العقوبات على روسيا قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية عالميا

fee65f8bb464cf4bf57bdc4ee43ba095

الحريري: التاريخ لن يرحم

AlQurashi (002)

داعش يعترف بمقتل زعيمه ويعلن خليفة له