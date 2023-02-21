تعرف على مواقع الزلازل التي تم رصدها اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء العالم

الوكيل الإخباري - ضرب زلزالان جديدان أمس الاثنين محافظة هاتاي التركية، الأول بقوة 6.4 درجات والثاني 5.8 على مقياس ريختر، مع عشرات الهزات الارتدادية.

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ويأتي هذا الحدث بعد الزلزال المدّمر في تركيا وسوريا، ففجر 6 شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.8 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، الأمر الذي خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.



وفيما يلي لمحة عن الزلازل التي تم رصدها اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء العالم:



-زلزال بقوة 3.1 درجات، 59 كم وايت سيتي، نيو مكسيكو على الساعة 10:33:26



-زلزال بقوة 3.1 درجات، 92 كم شمال القطب الشمالي في ألاسكا على الساعة 10:27:59



-زلزال بقوة 5.3 درجات، 111 كم شمال غرب بندر عباس في إيران، على الساعة 09:05:36



-زلزال بقوة 5.5 درجات، 42 على بعد كم من هاربور، ألاسكا، على الساعة 08:35:23



-زلزال بقوة 4.9 درجات، قبالة سواحل أمريكا الوسطى، على الساعة 06:51:29



-زلزال بقوة 4.3 درجات، 223 كم جنوب سينابانج في إندونيسيا، على الساعة06:50:58



-زلزال بقوة 5.0 درجات، منطقة جزر ساندويتش الجنوبية، على الساعة 05:54:01



-زلزال بقوة 2.6 درجات، 53 كم من نانواليك في ألاسكا، على الساعة 05:40:17



-زلزال بقوة 4.6 درجات، 148 كم غرب باراتونكا في روسيا، على الساعة 05:33:09



-زلزال بقوة 4.0 درجات، بالقرب من ساحل تاراباكا في تشيلي، على الساعة 04:14:00



-زلزال بقوة 2.7 درجات، 13 كم شرق باهالا في هاواي، على الساعة 03:23:21



-زلزال بقوة 4.3 درجات، 7 كم شمال غرب نورهاك في تركيا، على الساعة 02:21:14



-زلزال بقوة 4.7 درجات، 5 أميال من ويواك في بابوا غينيا الجديدة، على الساعة 01:39:09



-زلزال بقوة 4.3 درجات، 72 كم من صوفيفي، إندونيسيا، على الساعة 01:21:19



-زلزال بقوة 4.4 درجات، 142 كم شمال شرق هرارا، اليابان، على الساعة 01:11:56

