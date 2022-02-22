الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على موعد قدوم شهر رمضان فلكياً

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الثلاثاء، 22-02-2022 09:13 م

تعرف على موعد قدوم شهر رمضان فلكياً

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الوكيل الاخباري - يتوقع خبراء الفلك أن يصادف 2 أبريل/نيسان 2022، قدوم شهر رمضان المبارك، على أن يتم تأكيد الموعد بناءً على تقليد رؤية الهلال، ويستمر لمدة 30 يوماً وينتهي عند غروب الشمس يوم الأحد 1 مايو/أيار 20220 . 

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022.

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