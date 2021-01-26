الثلاثاء 26-01-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 26/1/2021

انقلاب صهريج غاز على طريق اوتستراد الزرقاء وتحويل حركة السير -صور

النواب .. مناقشة قضايا ومشاريع قوانين اليوم

وسط مؤشر ايجابي الصحة تحذر من التساهل في التعامل مع كورونا

مصدر حكومي للوكيل : الحظر الجزئي ليلاً يشمل جميع المحافظات دون استثناء

تفاصيل الحالة الجوية اليوم وتطورات منخفض نهاية الاسبوع

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع صباح الثلاثاء

ليلة ثانية من أعمال الشغب في هولندا بعد فرض حظر التجول

الصحة العالمية: عدم الوصول العادل للقاحات كورونا هو فشل أخلاقي واقتصادي

الثلاثاء، 26-01-2021 08:31 ص

تعرف على موعد محاكمة ترامب

tytyt_1


الوكيل الاخباري - أحال مجلس النواب الأمريكي لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بالتقصير، إلى مجلس الشيوخ، لتبدأ بذلك إجراءات مساءلته للمرة الثانية.

اضافة اعلان
 

ويواجه ترامب الاتهام بالتقصير للمرة الثانية، وهو ما لم يواجهه أي رئيس أمريكي آخر، بسبب اقتحام مثيري الشغب المؤيدين لترامب لمبنى الكابيتول في واقعة دموية في السادس من يناير.


ووفقا لقواعد الاتهام بالتقصير، يؤدي وصول لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ رسميا إلى بدء المحاكمة، ورغم ذلك، وافق قادة مجلس الشيوخ على تعديل القواعد من خلال تأخير البداية الفعلية إلى الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير.

 

المصدر - عاجل 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5fc8c2dab711a

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة اميرة

333

أميركا تبقي قيود السفر على القادمين من هذه الدول

وتين

بوتين يتحدث عن مستقبل قطاع الطاقة العالمي

1-1238054

انفجار يودي بحياة عدد من الأشخاص في الصين

طهراتن

ظريف: إيران مستعدة لإعادة إعمار المناطق المحررة في أذربيجان

جح

بكين: واشنطن ترسل السفن والطائرات إلى بحرنا لاستعراض قوتها

أخبار متعلقة
ترامب

مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على عزل ترامب

ترامب-1

ترمب: محاولات عزلي ستؤدي إلى انقسامات خطيرة

FqeCR6ljoCMZwAPDvne2Jd9x7YaefepYA5tx9C7u

بايدن: قرار عزل ترمب يعود الى الكونغرس

1

بيلوسي: ترامب يمثل تهديدا فتاكا على الأميركيين ويجب عزله

main_image5ff61a12d701c

رئيسة النواب الأميركي تطلب من الحرس الوطني التدخل

3

مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه ضربة جديدة لترامب