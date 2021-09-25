تعطل خدمات بوابة مصر الرقمية

الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت إن مصالح الوزارة تعمل حاليا على إصلاح العطل الذي لحق بـ"بوابة مصر الرقمية".

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وأشار في تصريحات صحافية إلى أن خدمات "بوابة مصر الرقمية"، ستتاح مرة أخرى "في القريب العاجل، عقب الانتهاء من عمليات إصلاح الرابط الرسمي للبوابة".



يذكر أن حالة من الارتباك سادت بين مستخدمي "بوابة مصر الرقمية" بعد أن تسبب عطل مفاجئ في تأخير تنفيذ العديد من الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة إلكترونيا في البلاد .



وتقدم البوابة خدمات في مجالات التوثيق والتموين والتأمين الاجتماعي والأحوال المدنية والضرائب وغيرها.

المصدر : روسيا اليوم

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