تعطل سيارة ملك السويد أمام حشد من مواطنيه - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرض ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف لموقف محرج عندما تعطلت سيارته فجأة، بينما كان بصحبة زوجته أثناء قيامهما بزيارة عبر البلاد بمناسبة مرور 50 عاما على حكمه السويد.

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وتعطلت سيارة الملك عندما نفد شحن البطارية في مدينة يونشوبينغ، إحدى محطات زيارة الملك، التي تقع في الجزء الجنوبي من البلاد.



لكن الأكثر غرابة في الأمر أنه لم يكن هناك من ينقذ الملك في الحال، ومع أن المواطنين السويديين الذين كانوا في الشارع لحظة تعطل السيارة يعرفون ملكهم جيدا، إلا أنه لم يتحرك أي منهم لدفع سيارته أو لعرض المساعدة، بل انشغلوا بتصوير المشهد وهم يضحكون.



وبقي الملك وزوجته عالقين في السيارة حتى حضرت دورية شرطة، وساعدت الملك على إعادة تشغيل سيارته.



ويشار إلى أن سيارة الملك كانت تعد أفخم سيارات سلسلة كاديلاك فليتوود عام 1975.

RT