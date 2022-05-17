تعطيل الدوام الرسمي في طهران بسبب تلوث الجو

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل دوام المدارس والدوائر الحكومية في طهران بسبب تلوث الجو الناتج عن موجة غبار شديدة وصلت للعاصمة.

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ولم يقتصر تعطيل الدوام الرسمي بسبب التلوث والغبار على العاصمة، إنما شمل العديد من المدن الإيرانية غرب البلاد، التي تشهد حالة مماثلة، مثل عيلام وخوزستان وكرمانشاه وكردستان وهمدان ولرستان.



في غضون ذلك، أغلق معرض طهران الدولي للكتاب أبوابه لهذا السبب نفسه من أجل الحفاظ على سلامة الزائرين.



وكان مساعد محافظ طهران لشؤون الاعمار، عابد ملكي، قد صرح مساء أمس الاثنين، بأنه: "بناء على قرار لجنة الطوارئ بشأن تلوث الهواء، سيتم إغلاق جميع المدارس والجامعات ودوائر الدولة في محافظة طهران يوم الثلاثاء 17 مايو، بسبب سوء الاحوال الجوية".



جدير بالذكر أن بلدية طهران، أطلقت منذ سنوات العديد من المشاريع لتخفيف تلوث الهواء، مثل التشجيع على استخدام الدراجات الهوائية، وحظر استخدام المركبات القديمة، ونقل المصانع خارج المدينة.

روسيا اليوم