تعليق الدراسة بمناطق في السعودية

الوكيل الاخباري- أعلنت الإدارة العامة للتعليم عن تعليق الدراسة، اليوم الخميس، في بعض مناطق المملكة العربية السعودية جراء الأحوال الجوية السيئة.



اضافة اعلان

وأكدت الإدارة في محافظات جدة والرياض والمدينة المنورة وغيرها، تعليق الدراسة في مدارس الصفوف المختلفة، وفي منشآت التدريب التقني بمكة المكرمة وجدة ورابغ والليث وأضم والطائف وميسان ورنية وتربة والجموم.



وقد شمل تعليق الدراسة في جميع المناطق والمحافظات، المدارس والجامعات، بالاضافة إلى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالاحساء.



وتم تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع.



في غضون ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول، على أجزاء من 4 مناطق.



وأوضح المركز أن الحالة الجوية السابقة تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها) ومنطقة الباحة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض.



روسيا اليوم