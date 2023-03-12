تعليق الدراسة في مناطق بالسعودية اليوم

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبى ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غد الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.





وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطنى للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار, فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستى" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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وقال المركز الوطني للأرصاد في السعودية إنه بمشيئة الله، استمرار هطول الامطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الأحد إلى الخميس 2023/3/16-12م”.



وقال أيمن سالم غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد “أصدر المركز الوطني للأرصاد تمديداً للتنبيه الصادر مسبقاً ، على العاصمة المقدسة بأمطار خفيفة الى متوسطة حتى الساعة ١٢ ليلاً.



ثم أصدر تحذيراً من الساعة ١٢ ليلاً وحتى السادسة م الأحد بأمطار غزيرة..





الخليج 24