السبت 03-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%14.02 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

البحوث الزراعية يختتم دورة في التحليل الاحصائي المتقدم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشوابكة والفاعوري والعجارمة وإسماعيل والشاهين

عجلون: 52 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع المركز الثقافي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم السبت

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأحد

ورش توعية في الأغوار الشمالية لمكافحة كورونا

الزميل محمد سالم العبادي في ذمة الله

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا قرار بتقليص ساعات الحظر الليلي للمواطنين برمضان

السبت، 03-04-2021 03:29 م

تعليق الدوام في بعض الصفوف المدرسية السورية

6068530f42360444b612aaf9


الوكيل الإخباري- قررت الحكومة السورية، تعليق الدوام في عدد من الصفوف الدراسية دون أن تعلن صراحة أن السبب متعلق بانتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية السورية، إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي بدءا من بعد غد الاثنين، مع اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول مع أعمال الفصل الدراسي الثاني ( مذاكرات + الشفهي) معيارا للنجاح أو الرسوب.

كما أعلنت تعليق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي بدءا من بعد غد الاثنين، على أن تجري امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 إبريل 2021.

وفيما بخص الصفوف الأخرى قررت الوزارة استمرار دوام طلاب الصف التاسع الأساسي والمرحلة الثانوية بصفوفها كاملة في جميع فروعها وفق الخطة الدراسية على أن تجري الامتحانات الانتقالية لصفي الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع خلال الفترة من 25 حتى 29 إبريل 2021م

ولم تشير الوزارة إلى أن أسباب تلك الإجراءات هي انتشار فيروس كورونا، واكتفت بالقول إن تلك الإجراءات جاءت "بعد اجتماع موسع عقدته اليوم لمناقشة مدى تحقيق الكفايات والمهارات للطلاب، وأهمية المرحلة الثانوية، وصفوف الشهادات العامة".

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
منت

الإفراج بكفالة عن المتهم بالتسبب في أسوأ حادث قطار في تايوان

مصر

مصرع 14 شخصا بهجوم مسلح في نيجيريا

سفن في قناة

قناة السويس تعلن موعد عبور بقية السفن المتوقفة

سف

هكذا سبّب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس

11-25-1200x675

إيران ترفض أي رفع للعقوبات الأمريكية

60681e4a4c59b727c134271e

التحقيق مع المتسبب بأسوأ كارثة قطارات في تايوان

أخبار متعلقة
60586e7a4c59b702d8003a4d

مصر تشهد كوارث بسبب الطقس

6058315b4c59b772d81be639

خفر السواحل التركي ينقذ 22 طالب لجوء أبعدتهم اليونان

60577f70423604468d2452ee

اليونان ترفع حظر رحلات الطيران مع تركيا وألبانيا

Ew_QbgiWQAEdXe0-1200x675

موريتانيا تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

مظاهرات لندن

لندن .. اعتقال وإصابة العشرات في مظاهرات ضد الحجر

كم

روسيا تعلن استعدادها لاستئناف حركة الطيران مع كوبا