السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي لهذا العام

مقترح لتطوير العمل المؤسسي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

لا توجه لرفع أسعار المياه في الأردن

لمن ترتب عليه ديون للضمان.. توضيح هام حول الإعفاءات والغرامات والاقساط

تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد القصف الإسرائيلي

اختتام فعاليات مسابقة المحارب السنوية في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

أسعار جديدة للغاز في السعودية

الاحتلال يصيب مزارعين بالاختناق في غزة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مقترح يدعو للتوسع في إقراض المنشآت بالمملكة

السبت، 11-06-2022 10:12 ص

تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد القصف الإسرائيلي

alalam_636045223974718750_25f_4x3


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة النقل السورية أن "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي فجر الجمعة، تسبب بخروج المهابط عن الخدمة".اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان أعلنته "سانا" أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع، وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية، إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة العدوان؛ مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعارٍ آخر، نتيجة لهذه الأضرار.

وأشارت الوزارة إلى العمل على إزالة آثار العدوان، وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار، وسيُعاد استئناف الحركة التشغيلية للمطار، فور إصلاح الأضرار، والتأكد من سلامتها وأمانها.

وقال موظف في المطار لفرانس برس، إن المطار "تأثر بالقصف الإسرائيلي، واضطررنا إلى تأجيل كافة الرحلات لمدة 48 ساعة على الأقل".

وأوضح أنّه "تمّ تحويل بعض الرحلات الى مطار حلب ريثما تعود جاهزية الحالة الفنية لمطار دمشق".

وأكّد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن "القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط" موضحاً أنه "لم تهبط أو تقلع أي طائرة من المطار منذ الهجوم".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد أفادت فجراً، نقلاً عن مصدر عسكري، أنّه عند "الساعة 04:20 (01:20 ت غ) من فجر الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق" ما أدى إلى "إصابة مواطن مدني بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي طال مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني وقوات إيرانية في محيط مطار دمشق.

وأفاد عن تصاعد ألسنة النيران من ثلاثة مواقع على الأقل، لافتاً النظر إلى وقوع جرحى من دون تحديد عددهم أو جنسياتهم.

فرانس 24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62a431134236041503103332

الحكم بالسجن 10 سنوات بحق الرئيسة البوليفية السابقة

62a422c44c59b7645351bcb4

اختطاف 38 شخصا في هايتي

بايدن 3

بايدن: زيلينسكي لم يرغب في سماعي

جدري3

توسيع قدرات الفحص للكشف عن الإصابة بجدري القرود في أمريكا

شمس44

تحذير شديد من الأرصاد المصرية لمواطنيها: ممنوع الخروج

ش

إصابة امرأة وفتاة بسكين داخل مدرسة في ألمانيا