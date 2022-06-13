تعليق الرحلات في مطار بغداد .. تفاصيل

الوكيل الاخباري - علّق مطار بغداد الدولي لعدّة ساعات رحلاته اليوم الاثنين بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العاصمة العراقية، في ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في العراق الذي يعد بين أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي في العالم.



فقد صارت العواصف الترابية ظاهرةً متكررة بوتيرة متصاعدة في العراق خلال الشهرين الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريباً.



فمنذ منتصف ابريل، شهد العراق ما لا يقلّ عن عشر عواصف ترابية.



ويعزو الخبراء الظاهرة إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، فالعراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.



في ساعات الصباح الأولى، غطّت سماء بغداد طبقة من الغبار أدت لانخفاض مدى الرؤية لبضعة مئات الأمتار.

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ولذلك، قررت إدارة مطار بغداد الدولي تعليق الرحلات الجوية صباحاً قبل أن يتمّ استئنافها عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت بغداد، وفق مصدر في المطار.



كما أرغمت العاصفة الترابية السلطات في محافظة النجف في جنوب بغداد، على إغلاق مطار المدينة لساعات قليلة قبل عودته للعمل مجدداً. ويستقبل مطار النجف التي تضمّ مقرات دينية مهمة، سنوياً ملايين الزوار من مختلف دول العالم.



