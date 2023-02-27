الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

ناشط في رعاية الحيوان يوضح حول الكلب الذي هاجم طفلة امس - فيديو

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تنطلق لسوريا لدعم المتضررين من الزلزال

عطلة رسمية لموظفي أمانة عمان الكبرى الخميس المقبل

رئيس الجامعة الاردنية يدعو الطلبة للمشاركة في الأنشطة اللامنهجية

تعليق الكرملين على خطة السلام الصينية

تنشيط السياحة تختتم مشاركتها بمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر

النفط يرتفع بفعل مخاوف بشأن الإمدادات الروسية

الاطباء البيطريين ترد على الزراعة: نفوق الابقار مستمر يومياً بسبب الحمى القلاعية - فيديو

الملك يؤكد أن الأردن ماض في مسيرة التحديث وبناء حياة حزبية فاعلة

توضيح من صندوق المعونة بشأن الدعم المالي في رمضان

الإثنين، 27-02-2023 02:32 م

تعليق الكرملين على خطة السلام الصينية

63fc8234423604303f5bc679


الوكيل الاخباري- تحدث الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف حول رد فعل الكرملين على خطة السلام التي عرضتها الصين مؤخرا لحل الأزمة الأوكرانية.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث قال إن الكرملين يولي اهتماما كبيرا لخطة السلام الصينية التي طرحها الأصدقاء الصينيون، إلا أن تفاصيلها يجب أن تخضع لتحليل دقيق وحسابات وهي عملية طويلة ومرهقة.

وتابع بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن خطة السلام التي قدمتها الصين مؤخرا: "إن أي محاولات لوضع خطط من شأنها أن تساعد في نقل الصراع إلى مسار سلمي تستحق الاهتمام، ونحن نتعامل مع خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير".

وكان الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية قد نشر في وقت سابق بيانا من 12 نقطة يحتوي على موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد. كذلك عارضت الصين إساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب في سياق الصراع الأوكراني، لأنها لا تساعد في حل الأزمة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجيش الروسي

الدفاع الروسية: تصفية 60 جندي أوكراني وتدمير مخزن في اتجاه خيرسون

63fc8f9742360431c25c9297

روسيا تسرّع عملية إنتاج غواصاتها النووية

image - 2023-02-27T142149.148

انهيار عدة مبان في مالاتيا جنوبي تركيا إثر زلزال اليوم

63fc88c74236042c3438fe79

أمير قطر مع رئيس وزراء مصر لأول مرة

63fc868f423604672b26ccf4

وزير الخارجية المصري يصل تركيا بعد زيارة قصيرة إلى دمشق

63fc6cc2423604303f5bc65a

تركيا تعلن تفاصيل زيارة وزير الخارجية المصري إلى مناطق الزلازل

أخبار متعلقة
141732Image1-1180x677_d

الصين تخشى أن تخرج الأزمة في أوكرانيا عن السيطرة

image - 2023-02-21T091046.261

خطاب مرتقب لبوتين قبل أيام من ذكرى حرب أوكرانيا

image - 2023-02-20T090143.892

الصين تستنكر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الكندية

d0bf463b-dfca-444e-b90f-83201b59618c

الصين تعرب عن استعدادها لتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة الأوكرانية

63f1e3934c59b72b9e5fca0d

الكرملين: تصريحات الخارجية الأمريكية تؤكد مرة أخرى أن واشنطن هي المحرض الرئيسي للتوتر الدولي

63f1bbe842360447a0347bb9 (1)

بكين للندن: ازدهار الصين تقدم للحضارة وليس تهديدا لها