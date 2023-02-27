تعليق الكرملين على خطة السلام الصينية

الوكيل الاخباري- تحدث الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف حول رد فعل الكرملين على خطة السلام التي عرضتها الصين مؤخرا لحل الأزمة الأوكرانية.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث قال إن الكرملين يولي اهتماما كبيرا لخطة السلام الصينية التي طرحها الأصدقاء الصينيون، إلا أن تفاصيلها يجب أن تخضع لتحليل دقيق وحسابات وهي عملية طويلة ومرهقة.



وتابع بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن خطة السلام التي قدمتها الصين مؤخرا: "إن أي محاولات لوضع خطط من شأنها أن تساعد في نقل الصراع إلى مسار سلمي تستحق الاهتمام، ونحن نتعامل مع خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير".



وكان الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية قد نشر في وقت سابق بيانا من 12 نقطة يحتوي على موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد. كذلك عارضت الصين إساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب في سياق الصراع الأوكراني، لأنها لا تساعد في حل الأزمة.

روسيا اليوم