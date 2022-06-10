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الجمعة، 10-06-2022 01:43 م

تعليق جميع رحلات مطار دمشق الدولي

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية السورية عن تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.

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وجاء في بيان الشركة اليوم الجمعة: "تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة".


ولفت البيان إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة الحركة التشغيلية.


وفي وقت سابق من ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية جوية معادية أطلقت من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة نقاطا جنوب العاصمة دمشق دون وقوع ضحايا وأسقطت معظمها.


وقال العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن أصوات انفجارات عنيفة سمعت فجر اليوم جنوب العاصمة، والبعض قال إن انفجارات عنيفة شوهدت وسمعت قرب مطار دمشق.


 




 

 


 

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