السبت 28-01-2023
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السبت، 28-01-2023 10:18 ص

تعليق رسمي سعودي على مقتل المبتعث الوليد الغريبي بالولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- علقت السفارة السعودية بأمريكا، فجر اليوم السبت، على قضية مقتل الطالب المبتعث الوليد الغريبي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وجاء في بيان السفارة: "تلقت السفارة بألم خبر وفاة الطالب الوليد الغريبي. وقامت سمو السفيرة بالتواصل مع ذوي الفقيد لتعزيتهم، مؤكدة أن السفارة والقنصلية في نيويورك تتابعان تطورات الحادث المؤسف مع الجهات الأمنية.نسأل الله العلي القدير أن يغفر للفقيد وأن يلهم اهله الصبر والسلوان". 

وأضاف البيان: "تشير السفارة إلى أنه تم القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حاليا، مثمنة ما تم من تعاون معها من قبل السلطات الامنية الأمريكية في مدينة فيلادلفيا منذ وقوع هذا الحادث المؤسف، كما استكملت السفارة كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات المعنية الأمريكية لنقل جثمان الفقيد رحمة الله الى المملكة".

وتابع البيان: "وقد قامت سمو سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الامريكية الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بالتواصل مع ذوي الفقيد لتقديم خالص التعازي والعون الكامل لهم في هذا الظرف المؤلم، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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