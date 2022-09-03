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تعليق قبول طلبات اللجوء في 12 منطقة ألمانية من أصل 16!

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السبت، 03-09-2022 01:25 م

تعليق قبول طلبات اللجوء في 12 منطقة ألمانية من أصل 16!

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الوكيل الاخباري- أفادت مؤسسة "Redaktionsnetzwerk Deutschland" الإعلامية أن 12 من أصل 16 منطقة ألمانية تعلق قبول طالبي اللجوء، بما في ذلك بسبب العدد الكبير من اللاجئين القادمين من أوكرانيا.

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ونقلت المؤسسة عن ممثل في وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت قوله: "في ضوء العدد العالي من القادمين فرضت 12 منطقة حظرا على قبول (اللاجئين) في نظام التوزيع الأولي".

وأشار الممثل إلى أن ازدياد الضغط على المناطق متعلق بما يحدث حاليا في أوكرانيا وبالوضع العام في مجال الهجرة، وخاصة زيادة عدد القادمين عبر طريق البلقان.

وذكر أن أكثر من 980 ألف شخص قد وصلوا إلى ألمانيا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، مشيرا إلى أن هذا العدد يزداد يوميا بمقدار نحو 875 شخصا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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