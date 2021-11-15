الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

تعهد بتشكيل حكومة مدنية بالسودان

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الإثنين، 15-11-2021 12:08 ص

تعهد بتشكيل حكومة مدنية بالسودان

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الوكيل الاخباري - تعهد مجلس السيادة الانتقالي السوداني بتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة، و"بتقديم نموذج مثالي في إدارة شؤون البلاد".

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن "مجلس السيادة الانتقالي عقد اجتماعه اليوم بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، والذي رحب بالأعضاء الجدد، ووعد برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة".

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