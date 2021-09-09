تعويم سفينة بنمية عملاقة جنحت في قناة السويس

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، تعويم إحدى السفن العملاقة، جنحت بشكل مؤقت في القناة.

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وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية.



وأضاف ربيع، في بيان، نشرته الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس، عبر موقع "فيسبوك"، أن الهيئة قامت بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت إحدى السفن العابرة للقناة، وهى سفينة الصب "CORAL CRYSTAL"، خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلو متر ٥٤ ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها ٤٣ ألف طن.



وأكد رئيس الهيئة، أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة.



وأوضح أن حركة الملاحة لم تتأثر بجنوح السفينة، حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

سبوتنيك عربي