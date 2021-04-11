الأحد 11-04-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 11-04-2021 01:52 م

من ضمنها قائد الجيش

تعيينات حكومية جديدة في جنوب السودان

ال
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت رئاسة دولة جنوب السودان، اليوم الأحد، بأن الرئيس، سلفا كير، عين الجنرال سانتينو دينق وول، قائدا جديدا للجيش، في إطار تغييرات أوسع نطاقا في تشكيل الحكومة.

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وأشار المتحدث إلى أن التغيرات شملت أيضا منصبي المدير العام للأجهزة الأمنية، ونائب وزير الدفاع.


تجدر الإشارة إلى أن العنف لا يزال مستعرا في مناطق شاسعة بجنوب السودان، بعد عام من توقيع اتفاق للسلام لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت في 2013، وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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