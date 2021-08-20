تعيين إسماعيل صبري رئيسا لوزراء ماليزيا

الوكيل الإخباري - أعلن القصر الملكي الماليزي تعيين إسماعيل صبري رئيسا للحكومة الماليزية.

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ووفقا لبيان نشرته رويترز فقد أصدر ملك ماليزيا قرارا بتعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزراء اليوم الجمعة.



تعيين صبري يأتي خلفا لـ محيي الدين ياسين الذي استقال بعد خسارته الأغلبية في البرلمان.



صبري، الذي كان نائبا لمحيي الدين، المنصب بينما تواجه البلاد زيادة في إصابات كورونا وتعثرا اقتصاديا، وسط تنامي الغضب الشعبي بسبب أسلوب التعامل مع الأزمة الصحية.



وحسب البيان فقد حصل صبري على دعم الأغلبية، بنسبة 114 عضوا في البرلمان المكون من 222 مقعدا.



وذكر الملك أنه سيتعين على رئيس الوزراء الجديد مواجهة اقتراع بالثقة في البرلمان بعد تعيينه.

سبوتنيك عربي