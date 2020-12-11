تعيين ابنة عم الأسد بمنصب هام في سوريا - وثيقة

الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام سورية موالية للرئيس السوري بشار الأسد عن تعيين الدكتورة عليا الأسد، وهي ابنة عم الرئيس السوري، في منصب جديد.

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وأعلن عن تعيين عليا الأسد، في منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السورية العامة للتأمين، مع بداية شهر كانون الأول الجاري، ونشرت وسائل إعلام موالية، الأربعاء، صورة من القاضي بتعيين الأسد، في منصبها الجديد، بتاريخ الأول من الجاري.



وعليا الأسد، هي ابنة محمد الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد. وبحسب مصادر من أبناء المنطقة الساحلية فإنّ محمد الأسد مات باكراً، وكان صغيراً في السن.



ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر تأكيدها أنّ الأسد الأب تولى تربية عليا، ابنة أخيه محمد، بعد وفاته، فكانت الدكتورة عليا وأشقاؤها، تحظى برعاية مباشرة وشخصية منه.



في المقابل، فإن عليا الأسد، تحمل صفة نقيب صيادلة دمشق، قبل أن تصبح رئيس مجلس إدارة شركة التأمين، وهي الشركة التي بلغ ريع أقساط التأمين التي تحصلها من المؤمن عليهم، لعام 2019 الماضي، أكثر من 25 مليار ليرة سورية، ما يوازي 10 ملايين دولار أميركي.



وبحسب إحصاءات سورية رسمية فإن شركة التأمين العامة، تحصّل من المبالغ السنوية، ما يوازي، تقريبا، جميع ما تحصّله شركات التأمين الخاصة في البلاد، وعددها 12 شركة.





المصدر : العربية

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