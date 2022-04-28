تعيين علي محمود عباس وزيرًا للدفاع في سوريا

الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، المرسوم رقم 115 ، ونص على تسمية علي محمود عباس وزيرًا للدفاع، بعد أربع سنوات من تولي علي عبد الله أيوب للوزارة.



ولم يوضح المرسوم، الذي نشرته الوكالة السورية الرسمية (سانا)، اليوم الخميس سبب التعيين الجديد.



ويحمل علي محمود عباس رتبة لواء، وهو خامس وزير للدفاع في حكومة النظام منذ اندلاع الاحداث في سوريا عام 2011.



وينحدر من قرية تل صارم، وهي إحدى قرى جبلة في محافظة اللاذقية الساحلية.

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