الأحد 24-01-2021
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الأحد، 24-01-2021 03:28 م

بحسب ما أعلن عنه حاكم دبي

تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية بالإمارات

دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم


الوكيل الإخباري - أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية في الإمارات.

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وقال ابن راشد في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم اعتماد "تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة، عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية".


وأشار خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي، إلى أن الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا.


وأكد ابن راشد على اعتماد الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة، منوها بأن 2020 كان عاما مفصليا في الاهتمام العالمي بالإمارات، مما يتطلب تفكيرا مختلفا وتعاملا جديدا لمواكبة ذلك الاهتمام.

 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

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