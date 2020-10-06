تفاؤل حذر بشأن التوصل الى حل للنزاع الليبي

الوكيل الاخباري - أبدت الحكومة الألمانية "تفاؤلا حذرا" بشأن فرص التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، إثر مؤتمر دولي عبر الفيديو عقد يوم الاثنين بعدما استأنف طرفا النزاع الحوار بينهما في سبتمبر.

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وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحافي في برلين: "هناك أسباب لإبداء تفاؤل حذر"، لافتا إلى وجود "مؤشرات لدى طرفي النزاع للانتقال من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي".



وأضاف ماس الذي ترأس الاجتماع عبر الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش الجمعية العامة للمنظمة الأممية: "نعتقد أن ثمة فرصة تتيح جعل الأمور التي كانت مستحيلة في الأسابيع الماضية ممكنة".

المصدر - روسيا اليوم



