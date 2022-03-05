تفاؤل حذر بشأن تفاهم حول الاتفاق النووي مع إيران

الوكيل الإخباري - يجري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران السبت في أجواء من التفاؤل الحذر في إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي.



وكان غروسي وصل مساء الجمعة إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي بموازاة الجهود التي تبذل في فيينا لإنقاذ الاتفاق الموقع في 2015.



ويفترض أن يسمح هذا الاتفاق الذي وقعته إيران مع ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بمنع إيران من امتلاك سلاح ذري تنفي طهران باستمرار السعي للحصول عليه.



وقال غروسي في تغريدة على تويتر قبل سفره إلى العاصمة الإيرانية "أتوجه إلى طهران اليوم لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين غدا للتطرق لمسائل عالقة في إيران"، مؤكدا أن "التوقيت حساس لكن يمكن تحقيق نتيجة إيجابية للجميع".



وسيلتقي غروسي السبت رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، حسب بيان لهذه الهيئة.



وتأتي زيارة غروسي بعد تأكيده الأربعاء أن الوكالة "لن تتخلى أبدا" عن جهودها لدفع طهران إلى تقديم توضيحات بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة على أراضيها.

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