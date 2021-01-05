تفاصيل البيان الختامي للقمة الخليجية في السعودية

الوكيل الإخباري - وقع قادة وفود الدول الخليجية على البيان الختامي لقمة العلا التي بدأت، اليوم الثلاثاء، في قاعة مرايا في منطقة العلا السعودية، خلال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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ووصل قادة ورؤساء دول مجلس التعاون، إلى قاعة مرايا لعقد القمة، حيث كان في استقبال رؤساء الوفود، لدى وصولهم في وقت سابق اليوم في مطار العلا، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وقال بن سلمان في كلمته: "إننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد.

كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، حيث أدت هذه الجهود بحمد الله ثم بتعاون الجميع، لوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة".



وتابع بن سلمان أنه جرى في الاتفاق التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.



"نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي." وفق بن سلمان



