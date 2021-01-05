الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

القطامين يكشف عن قرارات حكومية قادمة

هل ستشهد المملكة تساقطا للثلوج قريبا ؟

وزير العمل يصدر قراراً ساراً للاردنيين

العضايلة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك - صورة

وزير التربية يكشف آخر تفاصيل العودة للمدارس

الرمثا .. موظف حكومي ينقذ مكان عمله من كارثة

الضمان الاجتماعي يزف بشرى سارة لهذه الفئة - فيديو

لجنة الأوبئة للوكيل : مبالغة وتهويل حول سلالة كورونا الجديدة - فيديو

تحـذير من الضمان الاجتماعي

أسعار الذهب الثلاثاء 5/1/2021

الثلاثاء، 05-01-2021 02:42 م

تفاصيل البيان الختامي للقمة الخليجية في السعودية

محمد-بن-سلمان-4-799x591


الوكيل الإخباري - وقع قادة وفود الدول الخليجية على البيان الختامي لقمة العلا التي بدأت، اليوم الثلاثاء، في قاعة مرايا في منطقة العلا السعودية،  خلال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اضافة اعلان

ووصل قادة ورؤساء دول مجلس التعاون، إلى قاعة مرايا لعقد القمة، حيث كان في استقبال رؤساء الوفود، لدى وصولهم في وقت سابق اليوم في مطار العلا، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.


وقال بن سلمان في كلمته: "إننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد.

 

كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، حيث أدت هذه الجهود بحمد الله ثم بتعاون الجميع، لوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة".


وتابع بن سلمان أنه جرى في الاتفاق التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.


"نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي." وفق بن سلمان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ff44dbf4c59b7214818338e

لبنان يرحب بقرار فتح الحدود بين السعودية وقطر

5ff4593042360455e94f6fe4

جونسون يلغي رحلته إلى الهند لاحتواء كورونا في البلاد

terrorism-algeria-lead

الجزائر.. التعديل الدستوري يدخل حيز التنفيذ

BeFunky-collage-2-5-1200x675

بوتين يبحث مع ميركل احتمال إنتاج مشترك للقاح ضد كورونا

بي

بيسكوف: بوتين ما زال ينظر بشكل ودي إلى الغرب

549231359

شاهد بالفيديو.. محمد بن سلمان يعانق الأمير تميم

أخبار متعلقة
549231359

شاهد بالفيديو.. محمد بن سلمان يعانق الأمير تميم

12202030154730491605119

أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

20180330140640000

اول تعليق لولي عهد السعودية على الاتفاق السعودي مع قطر

ddd

اتفاق على فتح الاجواء والحدود بين السعودية وقطر

160-033043-experts-tamim-s-behavior-tunis-diplomacy-hawaja_700x400

أمير قطر يتسلم دعوة من ملك السعودية لحضور القمة الخليجية

482dc2a3-0a83-4f26-88a6-ac1f4497d16e

السعودية تدعو لقمة خليجية بحضور الشيخ تميم