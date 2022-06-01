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الأربعاء، 01-06-2022 09:19 ص

تفاصيل العثور على جثة أميرة قطرية في شقتها بإسبانيا- صورة

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الوكيل الاخباري- عثرت الأجهزة الأمنية الإسبانية على جثة أميرة قطرية سابقة ميتة داخل منزلها في منتجع "ماربيا.

وكانت كاسيا غالانيو، البالغة من العمر 45 عاما، الزوجة الثالثة للملياردير عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، 73 عاما، وهو عم أمير قطر الحالي الشيخ تميم.

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وعثر ضباط الشرطة الإسبانية على جثة كاسيا في سريرها، دون أي علامات على العنف الجسدي، بعد أن أبلغت ابنتها الصغرى الشرطة من باريس بأنها لم تتمكن من الاتصال بوالدتها منذ أيام.

 

وقالت "لوباريزيان" الفرنسية، إن البواب سمح للعديد من الضباط بدخول مجمع غالانيو السكني في ماربيا، حوالي الساعة الثامنة صباحا يوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أن غالانيو أمضت مؤخرا عدة أشهر في المستشفى، حيث كانت تعاني من انهيار عصبي. ونتيجة لذلك، أجل القاضي القضية حتى يمكن إجراء تقييم نفسي لفهم ظروف الأسرة بشكل أفضل.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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