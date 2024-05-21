الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

‎ الاقتصاد الرقمي: جوازات السفر الإلكترونية نهاية العام

لليوم الـ15 .. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

تفاصيل تكشف لأول مرة عن حادثة تحطم مروحية الرئيس الايراني

الحكومة: مهلة 10 أيام قبل فرض غرامات على هؤلاء

إصابة صحفي برصاص الاحتلال في جنين

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

مدير صحة جنين: الاحتلال يستهدف كل ما يتحرك على الأرض

غالانت: لا نعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية

الصفدي: الوضع في غزة كارثي.. ولا سلام دون حل الدولتين

الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها

الثلاثاء، 21-05-2024 12:35 م

تفاصيل تكشف لأول مرة عن حادثة تحطم مروحية الرئيس الايراني

268443


الوكيل الإخباري- قالت السلطات التركية، الاثنين، إنها راقبت في اللحظات الأولى بعد فقدان الاتصال بمروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما إذا كانت المروحية أعطت "إشارة" أم لا، ولكن لم يتم رصد أي إشارة على الإطلاق، مما يدل على أن نظام الإشارة إما كان لا يعمل أو لم يكن قيد التشغيل وقت تحطم المروحية.

اضافة اعلان


وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو إن "إيران تقع ضمن منطقة مسؤوليتنا للبحث والإنقاذ البحري والجوي، كما أننا نتابع إشارات جميع المركبات الجوية والبحرية، في اللحظات الأولى، قمنا برصد ما إذا كانت المروحية قد أعطت إشارة أم لا، واتصلنا على الفور بالجانب الإيراني".


وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، أضاف الوزير: "اتصلوا بنا أيضا، لكن لسوء الحظ تبين أن نظام الإشارة تم إيقافه أو أن المروحية لم يكن لديها نظام الإشارة".


وليس من الواضح على الفور ما إذا كان يشير إلى جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالمروحية، والذي من المعروف أن مروحيات بيل الأمريكية الصنع مجهزة به.


وعندما سئل عما إذا كان هناك احتمال أن عملية اغتيال تسببت في تحطم المروحية، قال أورال أوغلو إنه "من السابق لأوانه التعليق على هذه القضية"، وأضاف أن "المؤشرات الأولية للواقعة تبدو وكأنها حادث بسبب الطقس الضبابي" وفقا لما نقلت شبكة "سي ان ان "


وفي ذات السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن إيران طلبت من الحكومة الأمريكية "المساعدة" بعد تحطم الطائرة المروحية، الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لكن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على تقديم تلك المساعدة "لأسباب لوجستية إلى حد كبير".


وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا لهم أننا سنقدم المساعدة كما نفعل استجابة لأي طلب من حكومة أجنبية في هذا النوع من الوضع، وفي النهاية، لم نتمكن من تقديم تلك المساعدة".


ولم يقدم ميلر تفاصيل بشأن نوع المساعدة التي طلبتها إيران أو كيفية تقديم الطلب.

وكانت قد أعلنت الرئاسة الإيرانية عن تحطم مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.





 




 

 


 

إقرأ ايضا
664c54d442360466840a763d

صور - غرقى وناجين بحادث مروع في نهر النيل

image

الرئاسة السورية تعلن إصابة أسماء الأسد بمرض "اللوكيميا"

AFP_HO6ZS

لم تحدث منذ 40 عاماً... هزات أرضية تثير الذعر جنوب إيطاليا

564237_4_1715939925

الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أميركية

GOFTNHAWgAAZc35

فيديو- بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه

طط

فيديو - العثور على "خاتم" الرئيس الإيراني

أخبار متعلقة
364749_20_1716128928

شاهد عيان يروي تفاصيل آخر مكالمة مع مروحية الرئيس الإيراني

222

بوتين معزيا إيران: رئيسي كان صديقا وفيا لروسيا

e9df21a0-15f5-11ef-83a0-dfef3bf45a85

فيديو- مقطع متداول للحظة العثور على جثمان الرئيس الايراني

6_news_1716143417

فيديو- الهلال الأحمر الإيراني يعلن العثور على جثامين من كانوا على متن المروحية

222

اجتماع طارئ لمجلس الحكومة الإيراني بعد وفاة رئيسي

_118987955_tv068101888

الحكومة الإيرانية تنعى رئيسي وتؤكد السير على نهجه