تفاصيل تكشف لأول مرة عن حادثة تحطم مروحية الرئيس الايراني

الوكيل الإخباري- قالت السلطات التركية، الاثنين، إنها راقبت في اللحظات الأولى بعد فقدان الاتصال بمروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما إذا كانت المروحية أعطت "إشارة" أم لا، ولكن لم يتم رصد أي إشارة على الإطلاق، مما يدل على أن نظام الإشارة إما كان لا يعمل أو لم يكن قيد التشغيل وقت تحطم المروحية.

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وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو إن "إيران تقع ضمن منطقة مسؤوليتنا للبحث والإنقاذ البحري والجوي، كما أننا نتابع إشارات جميع المركبات الجوية والبحرية، في اللحظات الأولى، قمنا برصد ما إذا كانت المروحية قد أعطت إشارة أم لا، واتصلنا على الفور بالجانب الإيراني".



وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، أضاف الوزير: "اتصلوا بنا أيضا، لكن لسوء الحظ تبين أن نظام الإشارة تم إيقافه أو أن المروحية لم يكن لديها نظام الإشارة".



وليس من الواضح على الفور ما إذا كان يشير إلى جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالمروحية، والذي من المعروف أن مروحيات بيل الأمريكية الصنع مجهزة به.



وعندما سئل عما إذا كان هناك احتمال أن عملية اغتيال تسببت في تحطم المروحية، قال أورال أوغلو إنه "من السابق لأوانه التعليق على هذه القضية"، وأضاف أن "المؤشرات الأولية للواقعة تبدو وكأنها حادث بسبب الطقس الضبابي" وفقا لما نقلت شبكة "سي ان ان "



وفي ذات السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن إيران طلبت من الحكومة الأمريكية "المساعدة" بعد تحطم الطائرة المروحية، الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لكن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على تقديم تلك المساعدة "لأسباب لوجستية إلى حد كبير".



وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا لهم أننا سنقدم المساعدة كما نفعل استجابة لأي طلب من حكومة أجنبية في هذا النوع من الوضع، وفي النهاية، لم نتمكن من تقديم تلك المساعدة".



ولم يقدم ميلر تفاصيل بشأن نوع المساعدة التي طلبتها إيران أو كيفية تقديم الطلب.



وكانت قد أعلنت الرئاسة الإيرانية عن تحطم مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.











