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الخميس، 01-04-2021 01:54 م

تفاصيل جديدة بشأن تعويم السفينة الجانحة إيفر غيفن

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الوكيل الاخباري - كشف قبطان بحري مصري، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس "إيفر غيفن".

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قال القبطان البحري، كريم القماش، قائد القاطرة "مساعد 3"، التي كانت ضمن قاطرات فرق الإنقاذ التي عملت على إنقاذ السفينة الجانحة، إنها بدأت تتحرك بصورة بطيئة وجزئية منذ الفجر، حتى جرها بسرعة مقبولة وقت عصر الاثنين الماضي.

ونقلت وسائل اعلامية عن القماش أن مئات العاملين و15 قاطرة إنقاذ من هيئة قناة السويس وتنمية محور القناة، شاركت في عملية التعويم، فضلا عن عدد لا بأس به الكراكات (إزالة الرمال) التي تعمل على إذابة الطين من قاع البحر.

 

وأضاف القبطان أحمد عبد الله، قائد القاطرة "بركة1"، إنه أثناء عملية الإنقاذ لم يتم التواصل بين قاطرته وبين أي من أفراد فريق السفينة الجانحة على الإطلاق، بينما كان هناك على متن السفينة 3 مرشدين مصريين برئاسة قائد منطقة تعويم ومساعدينه، ليتولوا عملية إصدار التعليمات للقاطرات بالشد والإرخاء وكافة سبل إعادة السفينة إلى مجراها الطبيعي.


وأفاد عبد الله بأن الشركة الهولندية التي قدمت إلى مصر كان رأيها خلال عملية الإنقاذ استشاريا فقط، وأبدت الشركة إعجابها بكل خطط الإنقاذ التي كان يتم تنفيذها بالفعل من قبل هيئة قناة السويس، وأيدوها دون أي تدخل منهم في عملية الإنقاذ نهائيا.

 

المصدر - سبوتنك 

 




 

 


 

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