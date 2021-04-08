تفاصيل جديدة حول استهداف السفينة الإيرانية في البحر الأحمر

الوكيل الاخباري-كشفت وكالة أنباء إيرانية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن عملية استهداف السفينة الإيرانية ”سافيز“ في البحر الأحمر، يوم الثلاثاء الماضي.



ونقلت الوكالة عن أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية قوله إنه ”قبل يوم من استهداف السفينة، قامت مروحية مجهولة بدوريات حولها لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق تقريبا“.

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وأضاف المتحدث الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه: ”وفي يوم الحادث، وبعد نحو 4 ساعات من الهجوم، قام زورقان سريعان مجهولان بدوريات بالقرب من السفينة“.



وعلقت الوكالة المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني على التصريحات قائلة: ”بسبب التقارير الإعلامية التي حاولت اتهام إيران بمهاجمة سفن تابعة للاحتلال الإسرائيلي أخيرا، اعتبِر الهجوم على السفينة الإيرانية سافيز عملا انتقاميا“.





واعتبرت الوكالة أنه ”في حال تورط مروحية مجهولة في دعم الهجوم على السفينة الإيرانية سافيز، فهناك احتمال أن تكون دولة أخرى متورطة في هذا الحادث“.



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال: إن سفينة تجارية إيرانية تدعى ”سافيز“ تعرضت لأضرار في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي الثلاثاء الماضي، مضيفا أن “ الأجهزة المعنية تحقق في الحادث“.



المصدر: إرم