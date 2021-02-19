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الجمعة، 19-02-2021 12:57 م

تفاصيل جديدة وتطورات أزمة انفجار مرفأ بيروت

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الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام لبنانية إن قاضي التحقيق فادي صوان لم يعلم بقرار إيقافه عن قضية مرفأ بيروت إلا عندما وصل مكتبه صباح اليوم.

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وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد تبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان، صباح اليوم، لدى وصوله الى مكتبه، قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى إنفجار المرفأ.

 

وكان المحامي اللبناني يوسف لحود، قد أعلن في وقت سابق أمس الخميس أن محكمة لبنانية استبعدت القاضي فادي صوان من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.


جاء ذلك في تصريحات للمحامي لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين تضررو من الانفجار، لوكالة "رويترز".


من جهته أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قرار محكمة التمييز الجزائية على وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم والقاضي صوان.


يشار إلى أن صوان كان قد تعرض لانتقادات حادة بتجاوز سلطاته، إثر توجيهه اتهامات بالإهمال لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب فيما يتعلق بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب، ودمر مرفأ العاصمة اللبنانية، وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.


وتسبب انفجار مرفأ بيروت بوفاة ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين مع أضرار جسيمة في المباني المحيطة بالمرفأ، وقالت السلطات اللبنانية إن سبب التفجير هو وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك في 2014 وخزنتها في مستودع.

 

سبوتنيك

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