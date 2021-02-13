تفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي في مقديشو

الوكيل الإخباري - استهدف تفجير انتحاري، اليوم السبت، نقطة تفتيش أمني قرب القصر الرئاسي، في العاصمة الصومالية مقديشو.



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ولم ترد حتى الآن، أي معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار جراء التفجير.

ونشرت وسائل إعلام صومالية، صورا من مكان التفجير، مشيرة إلى أنه من المرجح سقوط عدد من الوفيات.

المصدر : روسيا اليوم

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