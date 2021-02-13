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السبت، 13-02-2021 01:18 م

استهدف نقطة تفتيش أمني

تفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي في مقديشو

مقديشو
جانب من التفجير - من المصدر


الوكيل الإخباري - استهدف تفجير انتحاري، اليوم السبت، نقطة تفتيش أمني قرب القصر الرئاسي، في العاصمة الصومالية مقديشو.

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 ولم ترد حتى الآن، أي معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار جراء التفجير.
ونشرت وسائل إعلام صومالية، صورا من مكان التفجير، مشيرة إلى أنه من المرجح سقوط عدد من الوفيات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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