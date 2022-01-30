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الأحد، 30-01-2022 04:28 م

تفجير يستهدف رتلا للتحالف جنوبي العراق

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الوكيل الإخباري-أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، أن عبوة ناسفة، استهدفت رتلا ينقل معدات لوجستية للتحالف الدولي ضد "داعش" في محافظة المثنى جنوبي البلاد، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات.

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وقال المصدر وهو ضابط في شرطة المثنى برتبة ملازم طلب عدم الاشارة إلى اسمه، للأناضول، إن "رتلا كان ينقل معدات لوجستية للتحالف الدولي (تقوده الولايات المتحدة)، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيس في محافظة المثنى".


وأوضح المصدر أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية".
والهجوم هو الثاني من نوعه في غضون ساعات، إذ تعرض رتل شاحنات يحمل معدات للتحالف، صباح الأحد، لهجوم مماثل في محافظة ذي قار (جنوب)، ما تسبب بأضرار مادية بإحدى مركباته.


وتصاعدت في الأشهر القليلة الماضية، وتيرة هجمات ضد مستشاري التحالف ومعداتهم، إذ تعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تستضيفهم وأرتال الشاحنات التي تنقل معداتهم إلى هجمات شبه يومية.


وجاءت هذه الهجمات في ظل تهديد فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران باستهداف القوات الأجنبية في العراق، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامها من القتال إلى تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية.

 

الاناضول

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