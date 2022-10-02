الأحد 02-10-2022
الوكيل الاخباري

السوق المركزي .. انخفاض سعر الليمون 10 قروش

تفشي الكوليرا في 10 محافظات سورية والصحة العالمية تحذر

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

زيلينسكي للروس: ستقتلون واحدا تلو آخر ما دام بوتين في الحكم

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

وفيات الأحد 2-10-2022

لجنة التحقق بملف التأمين الصحي بنقابة الصحفيين تباشر عملها

ندوة عن الأدب النسوي وسجال شعري نبطي بإربد

بلدية مؤاب تناقش عددا من القضايا الخدمية التي تهم المجتمع المحلي

مجلة تصدرها آل البيت تحقق معايير الاعتماد لمعامل أرسيف

الأحد، 02-10-2022 06:53 ص

تفشي الكوليرا في 10 محافظات سورية والصحة العالمية تحذر

منظمة الصحة العالمية جديد


الوكيل الإخباري - أفادت منظمة الصحة العالمية بتفشي الكوليرا في 10 محافظات سورية وانتشارها في جميع أنحاء البلاد، محذرة من خطورة الوضع، وسط تسجيل 33 حالة وفاة و 426 إصابة.

اضافة اعلان


وقال فيليب باربوسا رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بالكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي، إن تفشي الكوليرا في سوريا منتشر في 10 محافظات وينتشر في جميع أنحاء البلاد، والوضع ينذر بالخطر، وتأكدت أكثر من 426 حالة، وتوفي 33 شخصا.


وأضاف في بيان: "أبلغت وزارة الصحة السورية، عن تفشي وباء الكوليرا في 10 محافظات حتى تاريخ 28 سبتمبر، مما أسفر عن 33 حالة وفاة و426 حالة مؤكدة.. الوضع في المحافظات المتضررة يتطور بوتيرة مقلقة وينتشر إلى مناطق أخرى جديدة". 


وفي وقت سابق، أشارت وزارة الصحة السورية إلى أنه في معظم الحالات المكتشفة بالكوليرا والتي أدت إلى وفاة بعض المرضى أتت نتيجة أنه تقدموا إلى المؤسسات الطبية بعد فوات الأوان أو أنهم يعانون من أمراض مزمنة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

زيلينسكي للروس: ستقتلون واحدا تلو آخر ما دام بوتين في الحكم

w

زعيم الشيشان : على روسيا استخدام سلاح نووي منخفض القوة في أوكرانيا

thumbs_b_c_61f476cc423b430effdb4b2d947ca441

صحيفة أمريكية: وحدة الناتو مهددة بسبب أوكرانيا

182

سحب الاحتياط لن يطال النساء وطلاب الجامعات الخاصة في روسيا

FB_IMG_1664620521499

سوريا: ضبط أحد أخطر المطلوبين يرتدي حزاما ناسفا

222851

بوتين لنظيره الصيني: يجب توحيد قوانا لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية

أخبار متعلقة
777

مدير الصحة العالمية: أتلقى الكثير من رسائل التهديد

00

الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الكوليرا إلى 29 وفاة و338 إصابة

9999

الصحة السورية: 14 وفاة و201 إصابة بالكوليرا

631d6fe34c59b7574c2e9599

سوريا تسجل 15 حالة إصابة بالكوليرا في حلب

1-112

بعد 3 وفيات.. تحذيرات من تفشي الكوليرا في شمال شرق سوريا

جدري4

دولة عربية تسجل أول إصابة بجدري القرود